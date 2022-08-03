Рекомендации экспертов: как защитить экран телефона от царапин

Защитить экран смартфона от повреждений можно разными способами. Эксперты проанализировали преимущества и недостатки каждого метода, предоставив читателям возможность выбрать для себя лучший вариант.

Попытки владельцев телефонов защитить экран от трещин и царапин не всегда успешны. Обычно количество царапин растет пропорционально времени использования телефона.

Некоторым все-таки удается сохранить телефон в состояние близком к идеальному. Как же им это удается? Рекомендации опубликовал портал biz.today.

Большинства повреждений можно избежать, если использовать специальную защиту экрана. Существует три основных вида покрытий, способных существенно обезопасить смартфон.

Самыми надежными эксперты считают стекло, пленку или специальный спрей. Однако у каждого метода есть свои плюсы и минусы.

Пластиковая пленка

Пленки бывают матовые или глянцевые. Матовая пленка не отражает и не бликует так сильно, как глянцевая. Пленка защищает смартфон от мелких повреждений. Она недорогая, но менять ее придется часто, поскольку она принимает на себя множество мелких нагрузок и быстро теряет первоначальный вид. Кроме того, на пленке постоянно видны отпечатки пальцев, из-за отсутствия жироотталкивающих свойств.

Защитное стекло

Стекло гораздо прочнее пленки, они классифицируются по уровню твердости. Самый распространенный — 7Н, а самый прочный — 10H. Стекло дороже пленки, но и прослужит дольше. При этом эксперты советуют учесть важный момент: сенсорный датчик телефона находится под дисплеем, и слишком массивное стекло перекроет доступ источника света, и датчик перестанет работать. В этой ситуации потребуется использовать стекло с вырезами под датчик.

Спрей

Многие отдают предпочтение жидкостям, которые наносятся на экран и предохраняют от царапин. Их плюсы — удобство нанесения. Для этого не требуется особого опыта и владелец телефона способен справиться с этим самостоятельно. Спреи отлично защищают от царапин и могут спасти экран даже при падении телефона. Но если на дисплее все-таки появилась царапина, то ее уже не удастся убрать, как в случае с пленками или стеклами. Специалисты рекомендуют менять жидкую защиту примерно раз в год.

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