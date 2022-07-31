Специалисты назвали худший способ приготовления яиц

Яйца – очень полезный продукт, который богат незаменимыми питательными веществами для организма. Но, если их неправильно приготовить, пользы вы не получите, а скорее наоборот.

Диетологи назвали самый вредный и самый полезный способы приготовления яиц.

Об этом пишет Еatthis.

Не жарьте яйца с большим количеством масла. Если вы жарите яйца на сливочном масле, то можете нейтрализовать некоторые из полезных преимуществ для здоровья. Использование насыщенных жиров при приготовлении добавляет блюду значительное количество калорий, а также нездоровые жиры, которые связаны с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Высокая температура вредит продукту. Приготовление пищи при высоких температурах окисляет масла и при употреблении это может вызвать воспаление в организме.

Как же приготовить яйца без вреда для организма:

здоровой альтернативой приготовления яиц с минимальным содержанием жира или использованием ненасыщенных жиров, являются оливковое или масло авокадо. Варка вкрутую или яйца-пашот – это способы приготовить яйца без дополнительного жира.

важным является еще и то, с чем вы едите яйца, сочетание яиц с овощами (например, в скрамбле или омлете) увеличивает питательную ценность вашей еды, усвоение жирорастворимых витаминов, содержащихся в овощах, и сохраняет чувство сытости на более длительный срок.