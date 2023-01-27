Ветеринары предупредили: почему котов нельзя кормить из рук

Многие владельцы кошек любят кормить своих питомцев из рук, проявляя тем самым заботу и балуя животное. Но ветеринары категорически против такого поведения.

Об этом пишет styler.

Эксперты предупреждают: если приучить кота к тому, что его кормят постоянно из рук, то со временем он может отказаться есть сам. Такие случаи бывали и животных очень сложно перевоспитывать. Кроме того, важно учитывать, что у хозяев не всегда есть время гладить и кормить кота, у них могут быть командировки или другие длительные поездки. Животное все это время будет мучиться, предупреждают ветеринары.

В таком случае животное получит еще и дополнительный стресс. Потому что, не только временно осталось без хозяина, но и будет голодным, потому что нарушили его привычный «ритуал» приема пищи.

Также следует отметить, что кормление из рук возможно только жесткой пищей. А вот коту жидкая еда тоже нужна.

Еще существует мнение, что пища при кормлении из рук попадает в организм животного не так, как нужно, вызывая трудности в работе пищеварительной системы. Также из-за этого может сформироваться неправильный прикус. Ведь кот при такой форме кормления часто закидывает голову вверх, а это — неестественно для него.

Если вы только взяли котенка, то сразу приучайте его есть из миски, чтобы не было проблем с кормлением в будущем, советуют врачи.