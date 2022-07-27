Землю опять накроют мощные магнитные бури: названы опасные даты

Магнитная буря средней интенсивности накроет Землю уже в ближайшие выходные. Эти дни могут быть опасными для метеозависимых и пожилых людей, а также для тех, у кого есть хронические заболевания.

Магнитная буря средней интенсивности ожидается в субботу, 30 июля. Она будет не сильно затяжной и уже к вечеру воскресенья магнитосфера начнет успокаиваться.

Об этом пишет styler.

Метеозависимые люди и люди с хроническими заболеваниями могут почувствовать ухудшение самочувствия уже в пятницу вечером — после 18:00.

В дни магнитных бурь могут возникнуть такие неприятные симптомы, как:

Головные боли и головокружение

Учащенный пульс, скачки давления

Тошнота и проблемы с пищеварением

Боль в мышцах и суставах

Повышенная усталость, слабость

Проблемы со сном — сильная сонливость или бессонница

Апатия, нарушение концентрации, отсутствие сосредоточенности

Нервозность, агрессивность, раздражительность

Тревожность, депрессия, перепады настроения

Обострение хронических заболеваний

Медики рекомендуют придерживаться здорового образа жизни и распорядка дня — нормально высыпаться, употреблять больше овощей и фруктов, пить достаточно воды. От алкоголя, сигарет, нервного и физического перенапряжения стоит отказаться. Желательно пить травяные чаи, а кофе употреблять поменьше.

Старайтесь избегать стрессов. Не стоит выяснять отношения с окружающими, ввязываться в споры. Стоит обязательно погулять на свежем воздухе, но только не по жаре.

Людям с хроническими заболеваниями нужно больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.