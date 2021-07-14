Прогноз погоды на 15 июля, четверг: ясно и жарко

Синоптики сделали прогноз погоды на четверг, 15 июля. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 4.7 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность экстремальная.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: ясно, +32°С днем, +21°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +32°С днем, +24°С ночью;

Хайфа: малооблачно, +28°С днем, +22°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +35°С днем, +22°С ночью;

Эйлат: ясно, +42°С днем, +27°С ночью;

Тверия: ясно, +37°С днем, +25°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 15 июля составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см. Ветер юго-западный, скорость 15-25 км/ч.

: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см. Ветер юго-западный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 15-35 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 15-35 км/ч. Пляжи Кинерета: вода в Галилейском море — около 32°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер юго-западный, скорость 10-30 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 32°С.

Напомним, в ООН признали климатические изменения глобальной угрозой. По словам главы ООН Антониу Гутерриша, человечество должно к концу столетия осуществить задачу недопущения роста мировой температуры больше чем на 1,5 градуса. При этом Гутерриш подчеркнул, что мировое сообщество должно быть готово оказать помощь странам и отдельным людям, которые пострадают в результате изменения климата