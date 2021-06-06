Прогноз погоды на 7 июня, понедельник: ясно и тепло

Синоптики сделали прогноз погоды на понедельник, 7 июня. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 5.0 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность очень высокая.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: ясно, +27°С днем, +15°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +28°С днем, +19°С ночью;

Хайфа: ясно, +24°С днем, +18°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +31°С днем, +17°С ночью;

Эйлат: малооблачно, +36°С днем, +22°С ночью;

Тверия: ясно, +33°С днем, +20°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 7 июня составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 25°С. Легкое волнение, высота волн 80-100 см. Ветер северо-восточный, скорость 5-15 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 25°С. Легкое волнение, высота волн 80-100 см. Ветер северо-восточный, скорость 5-15 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 80-100 см. Ветер северо-восточный, скорость 5-15 км/ч.

: вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 80-100 см. Ветер северо-восточный, скорость 5-15 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Кинерета: вода в Галилейском море — около 25°С. Море спокойное, высота волн 10-30 см. Ветер восточный, скорость 5-10 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 34°С.

Напомним, в ООН признали климатические изменения глобальной угрозой. По словам главы ООН Антониу Гутерриша, человечество должно к концу столетия осуществить задачу недопущения роста мировой температуры больше чем на 1,5 градуса. При этом Гутерриш подчеркнул, что мировое сообщество должно быть готово оказать помощь странам и отдельным людям, которые пострадают в результате изменения климата/