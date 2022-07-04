Ученые рассказали, врежется ли в Землю самый опасный астероид

Ученые провели обширное исследование, используя наиболее мощные телескопы в мире. Главная цель исследований — узнать, врежется ли в Землю астероид, который получил название «самый опасный в истории».

Об этом сообщает Space.com.

Европейское космическое агентство ранее назвало астероид 2021 QM1 «самым опасным астероидом, который известен человечеству». Многочисленные наблюдения и перерасчеты его орбиты показывали, что астероид должен упасть на Землю в апреле 2052 года.

Ученые провели наблюдения, используя Очень большой телескоп Европейской южной обсерватории (ESO), чтобы проверить все данные для исключения возможности столкновения. Телескоп наблюдал за «космическим камнем» во время его движения до того момента, когда этот космический объект стал «самым тусклым астероидом из когда-либо наблюдаемых».

Также за астероидом наблюдали и другие телескопы. Ученые, изучая полученные данные, все больше были уверены в том, что спустя три десятилетия этот астероид подойдет «опасно близко к нашей планете». Ущерб от падение астероида диаметром около 48 метров был бы эквивалентен взрыву ядерной бомбы над Хиросимой.

Когда риск столкновения ученые оценивали как очень высокий, то небесное тело ненадолго исчезло из поля зрения в ярком солнечном свете из-за приближения к звезде. Ученые знали, когда астероид снова появится в поле зрения, он будет очень тусклым и большинство существующих телескопов не смогут его рассмотреть. Поэтому они решили задействовать Очень большой телескоп для продолжения наблюдений. Но и для такого телескопа эта задача была не самой простой.

«У нас было короткое время для обнаружения этого опасного астероида. Но еще хуже было то, что астероид Что еще проходил через область неба, где прямо позади него находился Млечный Путь. И астероид нужно было найти на фоне тысяч звезд. Это были одни из наших самых сложных наблюдений за астероидами», — сказал астроном из ESO Оливье Эно.

Телескопу удалось обнаружить объект 2021 QM1, когда его звездная величина составляла 27. По словам ученых, полученных наблюдений было достаточно и удалось выяснить, что в 2052 году столкновение астероида с нашей планетой не произойдет.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что комета вдвое больше Эвереста пролетит мимо Земли в следующем месяце. Массивная комета, вдвое превышающая размер горы Эверест, летит внутрь Солнечной системы, направляясь мимо Земли, и будет видна в небе.

Кроме того, Курсор писал, что ученые выяснили, как появилась космическая пыль во Вселенной. Американские ученые в ходе нового исследования выяснили, что космическая пыль в ранней Вселенной появилась в результате взрывов сверхновых звезд.

Еще напомним, что исследователи обнаружили новую многопланетную систему. Исследователи из Массачусетского технологического института и других институтов недавно обнаружили мультипланетную систему всего в 33 световых годах от Земли, что делает ее одной из ближайших мультипланетных систем, которые когда-либо были обнаружены.