Ученые рассказали, как может разрушиться вся Солнечная система

Астрономы считают, что звезда, которая пролетает мимо нашей Солнечной системы, может нарушить ее стабильность.

Согласно новому исследованию ученых из Канады, из-за небольших изменений в орбитах планет, вызванных проходящей мимо звезды, может рухнуть вся Солнечная система.

Об этом сообщает Futurism.

По словам ученых, наша Солнечная система — достаточно стабильная космическая структура, но незначительные гравитационные влияния пролетающих очень близко к нам звезд, могут разрушить всю систему.

Ученые из Университета Торонто, Гаретт Браун и Ханно Рейн, создали компьютерные симуляции, чтобы проанализировать возможные последствия очень близкого приближения какой-либо звезды к Солнечной системе.

Результаты моделирования показали, если звезда приблизится к нашей системе на расстояние менее чем 37 млрд км, то случится смещение орбит некоторых планет. Все это скажется на стабильности нашей Солнечной системы. Также некоторые планеты могут столкнуться друг с другом или даже покинуть пределы системы.

Ученые отмечают, для наступления хаоса в нашей Солнечной системе достаточно, чтобы другая звезда своим гравитационным влиянием сместила орбиту Нептуна всего лишь на 0,1%. Согласно моделированию, такое изменение приведет к изменению орбит других планет системы.

Если это произойдет, то Меркурий может столкнуться с Венерой, Землей или Марсом. Кроме этого, возможно столкновение Марса и Земли, а Уран, Нептун и Меркурий могут покинуть пределы Солнечной системы.

Ученые добавили, что такой эффект от пролетающей мимо звезды может случится в течение от нескольких миллионов до 4,8 млрд лет, после того, как произойдет сближение. Они добавили, что это не будет мгновенное разрушение системы.

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