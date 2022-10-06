Посол Украины ответил на слова министра юстиции Саара относительно войны против рф

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук ответил на слова министра юстиции Гидеона Саара относительно его позиции по вопросу войны в Украине и помощи украинскому народу.
Об этом сообщается на Facebook-странице посольства Украины в Израиле.
По словам дипломата, позиция министра совпадает с позицией израильского правительства, которое «пока что избегает однозначности и минимальной помощи».
«С гуманитарной помощью, какой бы важной она ни была, вы не выиграете войну. Это война Давида против Голиафа — Украина столкнулась с жестокой российской армией. Мы немедленно нуждаемся в военной и оборонной помощи, и я снова прошу лидеров Израиля помочь нам в этой войне, которую нам навязали без причин», — заявил Корнийчук.
Ка сообщал Курсор, министерство иностранных дел Израиля отреагировал на проведение владимиром путиным на оккупированных территориях Украины «референдумов» касаемо их присоединения к рф*.
Во вторник, 27 сентября, в министерстве заявили, что не признают результатов «референдумов», проводимых россией.
«Израиль признает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает результаты референдумов в восточных областях Украины», – сказано в заявлении.
Ранее мы рассказывали, что росСМИ озвучили результаты «референдумов» на захваченных территориях Украины.
Также Курсор сообщал о том, что бывшего главного раввина москвы назвали лицом российско-еврейского сопротивления путину.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!