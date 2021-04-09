Актер Том Холланд сыграет в сериале от Apple

Популярный стриминговый сервис Apple TV+ начал производство сериала под названием «Многолюдная комната». Антология будет рассказывать о жизнях людей с ментальными заболеваниями. Яркий пример – история Билли Миллигана. Его роль исполнит набравший популярность актер Том Холланд («Человек-Паук: Возвращение домой» и прочие).

Отметим, что случай Билли Миллигана стал довольно известным, так как этот молодой человек страдал от множественного расстройства личности. Он был обвинен в множественных преступлениях в конце 1970-х годов. В их числе грабежи, изнасилования, торговля наркотиками. Однако адвокатам в суде удалось доказать, что молодой человек не ответственен за них, поскольку страдает от ментально расстройства. Так, его сознание было разделено на 24 личности.

Что же касается сериала, то шоураннером выступит Акива Голдсман, который ранее создал сериал «Игры разума».

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