Америка отреагировали на угрозы россии из-за Украины

По словам представителя Государственного департамента США Неда Прайса, Соединенные Штаты передают Украине только то оружие, которое помогает украинским военным защищать свои территории.

Об этом заявил Нед Прайс во время брифинга.

Это реакция Госдепа Америки на заявление официального представителя мид россии марии захаровой о поставках Киеву «вооружения большой дальности», среди которых баллистические ракеты ATACMS.

«Я не буду отвечать на заявления россии, но могу подчеркнуть, что все, что мы предоставляли украинским партнерам, имеет своей целью только обеспечение им возможности защиты своей территории», — отметил Прайс.

Вчера захарова заявила, что, если Америка будет поставлять Киеву ракеты большей дальности, то она таким якобы перейдет «красную черту» и «станет непосредственной стороной конфликта».

Американский Конгресс еще в июле поддержал передачу Украине комплексов ATACMS, дальность ракет которых составляет более 280 км.

Ранее Курсор писал, что стало известно, готовы ли США предоставить ВСУ ракеты ATACMS. США оказывают Украине большую военную помощь, в частности поставляют ВСУ разные виды вооружения. Американские журналисты выяснили, готова ли страна передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS.

Кроме этого, в СНБО Украины ответили, когда был переломный период в войне с рф. Украинские военные продолжают демонстрировать успехи на фронте и освобождать населенные пункты от российских оккупантов.

Вооруженные силы Украины продолжают защищать свои земли и проводить деоккупацию территорий, но для, чтобы ускорить победу над рф, нужно выполнить несколько факторов. Их назвал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Курсор также сообщал, что США готовятся передать украинским бойцам ряд новейшего вооружения. И эксперты обращают внимание на то, что Вашингтон до конца не раскрывает свои планы, ведь формулировка «боеприпасы к орудиям» допускают поставку не только снарядов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!