12 тыс. долларов чаевых подарил американец 89-летнему доставщику пиццы

В США 89-летнему доставщику пиццы Дерлину Ньюи постоянный клиент вручил 12 тысяч долларов чаевых.

Дерлин, проживающий в городе Рой (штат Юта), подрабатывал курьером, чтобы иметь дополнительные средства для оплаты счетов. Он работал 30 часов в неделю.

Его клиент Карлос Вальдес решил рассказать историю о пенсионере в сети и собрать деньги для него. Молодой человек публиковал ролики с Дерлином — доставщик каждый раз передавал заказ с фразой «Здравствуйте, вы хотите пиццы?», очень полюбившейся подписчикам Карлоса.

После очередной доставки Вальдес оплатил заказ и оставил курьеру чаевые в размере 12 тысяч долларов. Дерлина ошеломил и взволновал поступок его клиента.

89-year old Derlin Newey is a pizza delivery man who received a surprise delivery of his own today. A couple who got to know him from his pizza deliveries raised $12,000 to help him out. He had no idea. The full story runs tonight on @KSL5TV at 6. #ksltv #goodnews pic.twitter.com/Z83K5LTKPh

— Alex Cabrero (@KSL_AlexCabrero) September 22, 2020