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12 тыс. долларов чаевых подарил американец 89-летнему доставщику пиццы

15:36, 23 сентября
Мировые новости, Интересные факты
чаевые скриншот
Фото: скриншот из Youtube
Мужчина каждый раз передавал заказ с фразой «Здравствуйте, вы хотите пиццы?», очень полюбившейся подписчикам клиента.

В США 89-летнему доставщику пиццы Дерлину Ньюи постоянный клиент вручил 12 тысяч долларов чаевых.

Дерлин, проживающий в городе Рой (штат Юта), подрабатывал курьером, чтобы иметь дополнительные средства для оплаты счетов. Он работал 30 часов в неделю.

Его клиент Карлос Вальдес решил рассказать историю о пенсионере в сети и собрать деньги для него. Молодой человек публиковал ролики с Дерлином — доставщик каждый раз передавал заказ с фразой «Здравствуйте, вы хотите пиццы?», очень полюбившейся подписчикам Карлоса.

После очередной доставки Вальдес оплатил заказ и оставил курьеру чаевые в размере 12 тысяч долларов. Дерлина ошеломил и взволновал поступок его клиента.

Как сообщал Курсор, исследователи из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии провели исследование, сосредоточенного на том, почему собаки склоняют голову набок и вопросительно смотрят на хозяев. Результаты исследования свидетельствуют о том, что это поведение является признаком интеллекта у собак.

Также мы писали о том, что хозяйка насилу оттащила пса от бара и насмешила посетителей.

Ранее Курсор писал о наиболее «проблематичных» породах собак, которые нежелательно заводить начинающим собаководам.

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