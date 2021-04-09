Байден планирует сократить оборонный бюджет Пентагона

Отмечается, что в сравнении с тем бюджетом, который выделялся минобороны США администрацией экс-президента Дональда Трампа, Байден планирует сократить расходы на 7 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, Байден предложит Пентагону бюджет в размере 715 млрд долларов.

Администрация Байдена планирует сегодня опубликовал план расходов на оборонные нужды.

При этом в бюджет минобороны США не включены расходы, которые в виде отдельных средств будут направлены другим ведомствам, к примеру, министерству энергетики, которое руководит программой модернизации ядерного арсенала США.

Ранее Курсор сообщал, что глава Пентагона посетит Израиль на фоне напряженности с Ираном.

Глава Моссада отправится в США, чтобы представить доказательства против Ирана.

Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль не будет связан соглашением, которое позволит Ирану создать ядерную бомбу.

Иран в 2021 году произвел более 50 кг обогащенного на 20% урана. Иран производит высокообогащенный уран невероятными темпами, опережаю даже свои планы на 40%.

Иран и США проведут в Вене переговоры по ядерному соглашению. Иран и США проведут непрямые переговоры, чтобы вернуть обе страны в полное соблюдение ядерной сделки 2015 года, от которой Вашингтон отказался три года назад.

Иран не прекратит 20-процентное обогащение урана.

В Иране заявили, что обещания США об отмене санкций не вызывают доверия. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил в воскресенье, что Иран не поверил обещаниям США об отмене санкций и что Тегеран вернется к своим обязательствам по ядерной сделке 2015 года только после того, как Вашингтон полностью отменит санкции.

США продлили санкции против Ирана.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обсудил с вице-президентом США иранскую ядерную проблему.

Глава минобороны Бени Ганц заявил о готовности ЦАХАЛа к военному ответу Ирану и Хизбалле.