Байден: США поддерживают короля Иордании

Президент США Джо Байден подтвердил решительную поддержку его страной монархии Хашимитского Королевства во время телефонного разговора с королем Иордании Абдаллой II. Об этом сообщает Israel Hayom.

Байден и Абдулла II обсудили двусторонние связи между Иорданией и США, важную роль Иордании в регионе, а также укрепление двустороннего сотрудничества в политической, экономической сферах и в сфере безопасности.

Байден, отвечая на вопрос о ситуации в Иордании во время вопросов для прессы, заявил, что его не беспокоит ситуация в Иордании.

Президент США также подтвердил свою поддержку создания палестинского государства рядом с Израилем. Это заявление прозвучало сразу после заявления Государственного департамента США о том, что США восстанавливают помощь палестинцам на сумму около 235 млн. долларов.

Ранее Курсор писал, что в Иордании раскрыли заговор против короля Абдаллы II.

Накануне Король Иордании выступил перед народом и заявил об окончании кризиса. Король Иордании заявил, что политический кризис, спровоцированный предполагаемым заговором с участием его сводного брата принца Хамзы, закончился.

Ранее Курсор писал, что министр иностранных дел Иордании рассказал детали обвинений в сторону принца Хусейна. Так, Айман Сафади заявил, что бывший наследный принц Хамза бин Хусейн контактировал с «иностранными элементами» и планировал предпринять шаги, которые дестабилизируют Иорданию.

Неподтвержденная запись раскрывает новые подробности событий в Иордании. Проникшая в сеть неофициальная запись раскрывает подробности разговора между принцем Хусейном и, вероятно, генералом Хунейти.

Принц Иордании поклялся в верности королю. Принц Иордании Хамза бен Хусейн поклялся в верности королю Абдалле, через два дня после того, как он был обвинен в дестабилизации страны и помещен под домашний арест.

Аббас прибыл в Иорданию чтобы поддержать действующее правительство. Махмуд Аббас выразил свою поддержку действующим властям Иордании в борьбе с недовольство в стране в эти выходные.

Принц Иордании Хамза не подчиниться приказу армии хранить молчание. Бывший наследный принц Иордании Хамза сказал в аудиосообщении, которое было опубликовано в понедельник, что он не подчинится приказу армии не общаться с внешним миром после того, как его поместят под домашний арест.

СМИ: экс-сотрудник Моссада предлагал иорданскому принцу бежать из страны.