Британец задействует ИИ для поиска жесткого диска с крупной суммой биткоинов

Британец Джеймс Хауэллс, живущий в Ньюпорте, в 2013 году случайно выкинул жесткий диск, на котором находилось 7 500 BTC во время уборки офиса.

Хауэллс намерен использовать ИИ и специальные рентгеновские сканирующие устройства, заявил, что хочет отыскать диск.

Об этом сообщает The Sun.

Хауэллс изучил аэрофотоснимки свалки, на которой может находится HDD. Он заявил, что область поисков составляет 200 кв.м. и глубина около 15 м. По его подсчетам, ему потребуется где-то год, чтобы полностью просканировать свалку.

Инициативу Хауэллса поддержал один хедж-фонд, название которого не разглашается. Фонд готов выделить средства на приобретение необходимого оборудования.

По сообщениям СМИ, одно сканирующее устройство стоит £500 000 (свыше $690 000), инструмент для удаления загрязнений — £100 000 (более $138 000).

Хауэллс отметил, что на сегодняшний день стоимость его потерянных биткоинов достигает почти 240 млн. долларов.

Однако планы Хауэллса могут и не реализоваться. Местные власти не поддерживают идею с раскопками. По их словам, это может навредить окружающей среде.

Пока нет информации о том, получится ли у Хауэллса уладить данный вопрос.

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