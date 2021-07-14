Демократы в Cенате США представили законопроект о легализации каннабиса

В среду три высокопоставленных сенатора-демократа США представили для обсуждения проект законопроекта, который направлен на то, чтобы сделать каннабис законным на федеральном уровне, что позволит взрослым американцам покупать и хранить до 300 грамм марихуаны без уголовного наказания.

Об этом пишет JPost.

Хотя употребление каннабиса взрослыми является законным в 18 штатах и ​​разрешено с медицинской точки зрения в 37 штатах, оно остается незаконным в соответствии с федеральным законодательством США, что не позволяет банкам и другим предприятиям иметь дело с компаниями, которые продают марихуану или сопутствующие товары.

Проект также устанавливает минимальный возраст, необходимый для покупки каннабиса, — 21 год, и ограничивает розничные продажи на уровне штата 10 граммами каннабиса за раз.

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