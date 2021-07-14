Эксперты BMJ рассказали, следует ли отложить вакцинацию детей от COVID-19

Специалисты заявили, что польза от вакцинации детей пока неясна, и вместо этого следует отдавать приоритет уязвимым людям во всем мире.

Но другие эксперты утверждают, что вакцины от COVID-19 были одобрены для некоторых детей и что дети не должны находиться в неблагоприятном положении из-за выбора политики, препятствующей глобальной вакцинации.

Доминик Уилкинсон, Илора Финли и Эндрю Поллард говорят, что для того, чтобы система здравоохранения предлагала ребенку любую вакцину, необходимо задать два ключевых этических вопроса. Во-первых, перевешивают ли преимущества риски? Во-вторых, если вакцины не хватает, нужна ли она кому-то еще?

«Тщательное внимание к обоим вопросам говорит о том, что нам пока не следует проводить вакцинацию от COVID-19 среди здоровых детей», — заявили они.

Эксперты признают, что у пожилых людей преимущества COVID-вакцин явно перевешивают редкие побочные эффекты. А у детей с некоторыми хроническими или острыми серьезными заболеваниями они, вероятно, имеют, и поэтому эти дети должны иметь доступ к вакцине.

«Но в отношении здоровых детей в настоящее время никто не может быть уверен», — добавили они.

Однако в одном эксперты уверены: в Великобритании некоторые люди в настоящее время подвергаются гораздо более высокому риску заражения COVID-19, чем здоровые дети. А в большинстве стран с низкими доходами полностью вакцинировано менее 5% населения.

По их словам, кто-то может спросить, а почему мы должны выбирать? Разве мы не можем вакцинировать детей так же, как тех, кто находится за границей? Но, попросту говоря, сейчас существует ограниченное количество доз вакцины.

«Став взрослыми, нам пришлось ждать своей очереди за вакциной. Мы поняли, что, учитывая ее дефицит, приоритетность вакцины должна отдаваться людям, подвергающимся наибольшему риску смерти», — говорят эксперты.

Они заключают, что эта ясная и неизбежная этика применима и к нашим детям, добавляя, что придет их очередь — но не сейчас.

Но Лиза Форсберг и Энтони Скелтон говорят, что вакцинация детей от COVID-19 защищает их — и других — от риска причинения вреда и смерти от инфекции, и это лучший способ способствовать благополучию детей, сводя к минимуму необходимость в ограничениях или нарушениях их жизни в результате неспособности должным образом контролировать распространение инфекции.

Они говорят, что аргумент о том, что дети с меньшей вероятностью серьезно пострадают от инфекции COVID-19 и, следовательно, им меньше польза от вакцинации, защищающей их от нее, ошибочен.

«Это подвергает детей неизвестному риску тяжелых заболеваний и долгосрочных осложнений для здоровья. Более того, теперь мы знаем, что подвергая детей этим рискам, несоразмерно вредит и без того неблагополучным детям», — отметили они.

Еще один аргумент в пользу отсрочки вакцинации детей заключается в том, что приоритет следует отдавать пожилым людям в развивающихся странах, где поставки вакцин ограничены. Тем не менее, они указывают, что в настоящее время глобальная нехватка вакцин является результатом политического выбора.

«С этической точки зрения оправданный выбор — оказать все возможное давление, чтобы свести к минимуму накопление вакцин и распространить вакцины в развивающихся странах, одновременно выпуская патенты и разрешая производство и поставку вакцин в более крупных масштабах, чтобы сделать возможной вакцинацию взрослых и детей повсюду», — заявили они.

Эксперты считают, что принятие концепции «жесткой экономии» о том, что дети должны ждать, пока наиболее уязвимые люди в других странах не будут вакцинированы, отвлекает внимание от реальной проблемы: что прибыль ценится больше жизней.

«Здесь, как и везде, мы не выполняем свои обязанности по предотвращению усугубления существующей несправедливости», — заключают они.

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