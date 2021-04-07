Электрокар Tesla Cybertruck превратили в умную квартиру (ВИДЕО)

Tesla Cybertruck решили превратить в в умную квартиру на колесах.

Электромобиль Tesla Cybertruck еще до выпуска вызвал бурные обсуждения поклонников компании Илона Маска. И вот, один из фанатов решил переформатировать пикап в компактный жилой модуль, который он назвал CyberLandr. Внутри получилось разместить все базовые удобства, несмотря на то, что размеры машины никак не изменились.

Так, машина складывается по принципу пластикового стаканчика. Жилая часть буквально «вырастает» из кузова. Кемпер был оборудован 6 окнами, выдвижными ступеньками, солнечными панелями.

Внутри было решено разместить жилую комнату и небольшую ванную. Отдельного внимания заслуживают два сиденья-трансформера, которые можно перемещать по комнате. Именно они могут быть превращены в комфортную двуспальную кровать. Ознакомиться со всеми новшествами можно ниже:

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