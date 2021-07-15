ЕС обнародовал радикальный климатический план по сокращению выбросов парниковых газов

Этот план приведет к отказу от автомобилей с бензиновым двигателем.

Европейский Союз предложил ввести запрет на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей к 2035 году, что ускорит переход на электромобили с нулевым уровнем выбросов, что является частью всеобъемлющего пакета мер по борьбе с изменением климата, чтобы позиционировать себя как глобального лидера в области изменения климата.

Об этом пишет AutoBlog.

Европейская комиссия, предложила на 55% сократить CO2 выбросы от автомобилей к 2030 году по сравнению с 2021, что намного выше, чем существующие цели сокращения на 37,5% выбросов CO2 к тому времени.

Комиссия также предложила на 100% сократить выбросы CO2 к 2035 году, что сделало бы невозможным продажу новых транспортных средств, работающих на ископаемом топливе, в блоке из 27 стран.

«Это своего рода амбиции, которые мы ждали от ЕС, чего не хватало в последние годы», — сказала Хелен Кларксон, исполнительный директор Climate Group, некоммерческой группы, которая работает с бизнесом и правительством над решением проблемы климата.

«Наука говорит нам, что нам нужно вдвое сократить выбросы к 2030 году, поэтому для автомобильного транспорта все просто — избавиться от двигателя внутреннего сгорания».

Курсор ранее сообщал, что Израиль может одним из первых пострадать в результате изменения климата. Руководитель государственной метеорологической службы Нир Став заявил, что в Израиле повышение температуры уже достигло порогового значения в 1,5 °С, после которого изменение климата грозит необратимыми катастрофическими последствиями.