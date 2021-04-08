Фермеры в Дании получат многомиллиардные компенсации за уничтожение норок

В частности, 1,2 млрд евро будет выделено в качестве компенсации за вынужденную приостановку работы ферм в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Еще 538 млн евро получат фермеры, планирующие передать свой бизнес по разведению норок под контроль государства.
В ноябре-декабре прошлого года власти Дании обязали фермеров уничтожить все поголовье норок на фермах после того, как было зафиксировано не менее 214 случаев инфицирования коронавирусом у этих животных.
Ранее Курсор сообщал, что в Литве выявили первые случаи заражения COVID-19 на норковой ферме.
COVID-19 обнаружили на норковых фермах во Франции.
Коронавирус обнаружили на норковых фермах в Швеции.
В Дании убили всех норок на фермах.
В Польше за сутки умерло рекордное число инфицированных COVID.
Число жертв COVID в мире приближается к 3 миллионам.
После вакцинации AstraZeneca в Британии скончались 19 человек.
в Британии людям до 30 лет рекомендуют не вакцинироваться AstraZeneca.
Регулятор ЕС подтвердил новый побочный эффект AstraZeneca.
В Великобритании приостановлены испытания вакцины AstraZeneca на детях.
В ЕС признали связь тромбоза и препарата AstraZeneca.
Одно из предприятий в США прекратило производство вакцины AstraZeneca.
Гражданам США после вакцинации от COVID-19 разрешили путешествовать.
Великобритания запрещает поездки из еще 4 стран из-за коронавируса.
В Индии обнаружили инфицированных коронавирусом сразу с двумя мутациями.
Напомним, 30 января 2020 года ВОЗ признала коронавирус проблемой мирового масштаба. Позже власти ЕС запустили инновационную программу Горизонт-2020 для исследования коронавируса.
Минздрав опубликовал статистику по эффективности вакцинации. Так, риск заражения COVID-19 снижается практически в 25 раз. А риск быть госпитализированным из-за коронавируса снижается в 100 раз (в такой же мере предотвращается и летальный исход). Кроме того, если же говорить о перенесении болезни в тяжелом состоянии (с кашлем, повышенной температурой тела, поражением дыхательных путей), то вакцина эффективна на 98 процентов. Вывод о том, что вакцинация защищает не только от болезни, но и от бессимптомного протекания болезни, подтверждают медики из США.
В Польше за отказ от препарата AstraZeneca исключат из списка вакцинации. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич заверил граждан, что правительство заботится о здоровье граждан и потому все препараты, которыми будут колоть поляков, безопасны.