Фермеры в Дании получат многомиллиардные компенсации за уничтожение норок

В частности, 1,2 млрд евро будет выделено в качестве компенсации за вынужденную приостановку работы ферм в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Еще 538 млн евро получат фермеры, планирующие передать свой бизнес по разведению норок под контроль государства.

В ноябре-декабре прошлого года власти Дании обязали фермеров уничтожить все поголовье норок на фермах после того, как было зафиксировано не менее 214 случаев инфицирования коронавирусом у этих животных.

Ранее Курсор сообщал, что в Литве выявили первые случаи заражения COVID-19 на норковой ферме.

COVID-19 обнаружили на норковых фермах во Франции.

Коронавирус обнаружили на норковых фермах в Швеции.

В Дании убили всех норок на фермах.

В Польше за сутки умерло рекордное число инфицированных COVID.

Число жертв COVID в мире приближается к 3 миллионам.

После вакцинации AstraZeneca в Британии скончались 19 человек.

в Британии людям до 30 лет рекомендуют не вакцинироваться AstraZeneca.

Регулятор ЕС подтвердил новый побочный эффект AstraZeneca.

В Великобритании приостановлены испытания вакцины AstraZeneca на детях.

В ЕС признали связь тромбоза и препарата AstraZeneca.

Одно из предприятий в США прекратило производство вакцины AstraZeneca.

Гражданам США после вакцинации от COVID-19 разрешили путешествовать.

Великобритания запрещает поездки из еще 4 стран из-за коронавируса.

В Индии обнаружили инфицированных коронавирусом сразу с двумя мутациями.

Напомним, 30 января 2020 года ВОЗ признала коронавирус проблемой мирового масштаба. Позже власти ЕС запустили инновационную программу Горизонт-2020 для исследования коронавируса.

Минздрав опубликовал статистику по эффективности вакцинации. Так, риск заражения COVID-19 снижается практически в 25 раз. А риск быть госпитализированным из-за коронавируса снижается в 100 раз (в такой же мере предотвращается и летальный исход). Кроме того, если же говорить о перенесении болезни в тяжелом состоянии (с кашлем, повышенной температурой тела, поражением дыхательных путей), то вакцина эффективна на 98 процентов. Вывод о том, что вакцинация защищает не только от болезни, но и от бессимптомного протекания болезни, подтверждают медики из США.

В Польше за отказ от препарата AstraZeneca исключат из списка вакцинации. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич заверил граждан, что правительство заботится о здоровье граждан и потому все препараты, которыми будут колоть поляков, безопасны.