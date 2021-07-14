Физики впервые получили точные измерения электрического поля Солнца

По мере того, как Parker Solar Probe приближается к солнцу, ученые все больше узнают о Солнце.

Группа физиков из Университета Айовы провели исследование, в результате которого им удалось получить первые точные измерения электрического поля Солнца. Кроме этого, физики выяснили связь электрического поля с солнечным ветром, быстро текущим током заряженных частиц. Солнечный ветер может оказывать влияние на деятельность на Земле, в том числе на работу спутников для телекоммуникаций.

Работа ученых была опубликована в The Astrophysical Journal.

Физики изучили распределение электронов в электрическом поле Солнца. В этом им помогли данные, полученные Parker Solar Probe, который смог пролететь в пределах 0,1 астрономической единицы (AU) от Солнца. Изучив распределение электронов, ученые физики узнали размер, ширину и размах электрического поля Солнца.

Такие изменения ранее было сложно получить, потому что это невозможно сделать, находясь вдали от Солнца. По словам физиков, такие измерения можно получить, лишь находясь близко в изучаемому объекту.

Ученым известно, что электрическое поле Солнца возникает в результате взаимодействия протонов и электронов, которые появляются в процессе разделения атомов водорода на части в интенсивном тепле, которое создается термоядерным синтезом глубоко внутри Солнца. Электроны с меньше массой, чем у протонов, могут вылетать наружу, так как они менее ограничены гравитацией, чем более тяжелые протоны. Однако протоны с их положительным зарядом могут контролировать и сдерживать такие электроны благодаря силам притяжения противоположно заряженных частиц.

«Электроны пытаются убежать, но протоны пытаются помешать этому. И это электрическое поле. Если бы не было электрического поля, то все электроны улетят прочь и исчезнут. Но электрическое поле удерживает все вместе как один однородный поток», — говорит Халекас, соисследователь.

Ученые привели простой пример. Электрическое поле Солнца — это огромная чаша, а электроны — шарики, у которых разная скорость. Некоторые электроны или шарики сильно подвижные и могут пересечь край чаши, а другие не ускоряются достаточно быстро и катятся обратно к основанию чаши.

Ученые заявили, что существует граница в энергии между теми частицами, которые покидают чашу, и теми, которые этого сделать не могут.

Физики отметили, что новые данные помогут им намного раскрыть некоторые загадки солнечного ветра и больше узнать о струе плазмы, исходящей от Солнца, которая омывает Землю и другие планеты Солнечной системы.

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