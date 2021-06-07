Глава МАГАТЭ: Иран до сих пор не ответил на вопросы по урану на необъявленных объектах

Наблюдатели в Иране обнаружили следы урана на объектах, которые были построены достаточно давно.

Иран не ответил на вопросы об обнаружении частиц урана на бывших необъявленных объектах в стране, говорит глава службы ядерной безопасности ООН, призывая Тегеран предоставить информацию «без дальнейших промедлений».

Об этом сообщает Times of Israel.

Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии, настаивает на том, чтобы Иран дал ответы на трех объектах, построенных много лет назад, где инспекции выявили следы урана искусственного происхождения, предполагая, что они когда-то были связаны с ядерной программой Ирана.

Этот вопрос стоит отдельно от текущих переговоров, направленных на возвращение Соединенных Штатов в ядерное соглашение Ирана 2015 года с мировыми державами.

В марте Гросси заявил, что Иран согласился сесть вместе с международными техническими экспертами для расследования открытия, и сказал, что он надеется «прийти к какому-либо удовлетворительному результату» к июньскому заседанию совета директоров МАГАТЭ».

Ранее Курсор сообщал, что Хаменеи заявил, что Иран хочет действий, а не обещаний, для возобновления ядерной сделки. Тегеран и мировые державы с начала апреля ведут переговоры, направленные на то, чтобы вернуть Вашингтон и Тегеран в полное соответствие с соглашением, заключенным бывшим президентом США Дональдом Трампом в 2018 году и возобновившим санкции против Тегерана.