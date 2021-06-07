Главу минздрава Германии могут отправить в отставку

На главу минздрава Германии Йенса Шпана обрушилась волна критики после истории с закупкой некачественных защитных масок.

Отмечается, что в начале 2020 года минздрав Германии потратил не менее 1 млрд евро на закупку защитных масок для противодействия пандемии COVID-19, однако они оказались некачественными.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Планировалось, что закупленные маски будут переданы получателям социальных пособий, бездомным и инвалидам.

В итоге чиновники минздрава занесли маски в специальный резервный фонд, откуда их должны были раздавать в случае крайней необходимости.

Однако в связи с намерением передать некачественные маски малообеспеченным гражданам главу минздрава Йенса Шпана подвергли жесткой критике.

«Лидер ХДС Армин Лашет должен поднять вопрос, приемлем ли такой скандальный подход Йенса Шпана для партии, которая называет себя христианской. Это недостойно и негуманно, если глава Минздрава делит людей на два сорта — тех, кто получает маски высокого качества, и тех, кому подойдут и абсолютно низкокачественные», – заявил лидер социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борьянс.

С аналогичным заявлениям выступила лидер левоцентристской партии Германии Жанин Висслер, а политик Заския Ескене призвала Шпана подать в отставку.

Ранее Курсор сообщал, что в Германии расследуют продажу фейковых COVID-паспортов.

Еврокомиссия рекомендовала ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам. Сообщается, что Еврокомиссия призвала ЕС разрешить вакцинированных гражданам беспрепятственно передвигаться по территории Союза при предъявлении соответствующего документа.