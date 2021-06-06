Google и Facebook положительно отнеслись к сделке G7 по предотвращению уклонения от налогов

Google и Facebook приветствовали сделку G7 по борьбе с уклонением от уплаты налогов крупными технологическими компаниями.

Об этом пишет SkyNews.

Соглашение будет предусматривать глобальный минимальный корпоративный налог в размере не менее 15% — ниже минимального уровня в 21%, предложенного президентом Байденом.

Канцлер Риши Сунак назвал сделку «моментом гордости».

Эти изменения гарантируют, что крупные корпорации, которые имеют сильное присутствие в Интернете, будут платить налоги в странах, в которых они работают, а не только там, где у них есть штаб-квартиры.

Ранее Курсор сообщал, что страны G7 подписали соглашение о справедливых налогах для технологических гигантов. Глава казначейства Великобритании заявил, что страны G7 подписали глобальное соглашение о борьбе с уклонением от уплаты налогов и обеспечении того, чтобы гигантские технологические компании выплачивали свою справедливую долю.

Также мы писали, что страны G7 активизируют усилия по замедлению глобального потепления. Министры окружающей среды семи ведущих промышленно развитых стран договорились в пятницу активизировать усилия по замедлению глобального потепления, включая обязательство прекратить государственную поддержку новых угольных электростанций к концу этого года.