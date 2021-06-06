Илону Маску поступили угрозы от одной из ведущих хакерских группировок

Представители хакерской группировки осуждают публикации Маска в Twitter, влияющие на курсы криптовалют, считая, что предприниматель пренебрежительно относится к простым работягам.

Об этом сообщает Daily Mail.

Хакеры разместили соответствующий видеоролик в YouTube и перечислили в нем, по их мнению, все неправильные поступки миллиардера, в частности, публикации в Twitter, негативно влияющие на курс биткоина и других криптовалют.

«Роботяги осознавали риски, когда инвестировали, и знали, что нужно быть готовым к волатильности криптовалют, но твои твиты на этой неделе демонстрируют явное пренебрежение», – заявили представители Anonymous.

Кроме того представители группировки заявили, что планы Маска колонизировать Марс являются ни чем иным, как отправкой людей на смерть.

В итоге хакеры пригрозили Маску ответными действиями за его поступки.

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