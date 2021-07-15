Иран пока не собирается возвращаться к ядерным переговорам — источник

Переговоры в Вене могут не возобновиться до середины августа.

Как сообщил дипломатический источник, Иран не готов возобновить переговоры о возвращении в соответствие с ядерной сделкой 2015 года до тех пор, пока не начнет работу администрация избранного президента Ирана Ибрагима Раиси.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Источник, который говорил на условиях анонимности, сказал, что Иран передал это европейским официальным лицам, выступающим в качестве собеседников в непрямых американо-иранских переговорах, и что в настоящее время думают, что переговоры в Вене не возобновятся до середины августа.

«Они не готовы вернуться к новому правительству», — сказал источник, заявив, что неясно, означало ли это, что Раиси формально не вступит в должность 5 августа или пока его правительство не придет к власти.

«Мы сейчас говорим, наверное, не раньше середины августа», — добавил источник.

В апреле начались переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года, официально названной Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), но, похоже, зашли в тупик, поскольку их шестой раунд завершился 20 июня, и нет никаких признаков того, когда они могут возобновиться.

Соглашение, которое заключил бывший президент-демократ Барак Обама, и от которого отказался бывший президент-республиканец Дональд Трамп, установило баланс между принятием Ираном ограничений на свою ядерную программу в обмен на освобождение от экономических санкций.

Представитель Госдепартамента США подтвердил, что Иран попросил больше времени из-за смены президента.

«Мы были готовы продолжить переговоры, но иранцы попросили больше времени, чтобы разобраться с переходом на пост президента. Когда Иран завершит свой процесс, мы готовы спланировать свое возвращение в Вену, чтобы продолжить наши переговоры», — сказал представитель Госдепартамента.

«Мы по-прежнему заинтересованы в поиске взаимного возврата к соблюдению СВПД, хотя, как госсекретарь Энтони Блинкен ясно дал понять, это предложение не будет рассматриваться бесконечно», — говорит представитель.

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