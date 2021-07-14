Иран заявил, что обвинения США в похищении журналиста безосновательны

Иран осуждает «безосновательное и абсурдное» обвинение Министерства юстиции США в том, что четыре агента иранской разведки планировали похитить репортера иранского происхождения в США.

Об этом пишет Times Of Israel.

«Это новое утверждение Соединенных Штатов, чья враждебность к Ирану не является секретом, является необоснованным и абсурдным», — говорит официальный представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде, имея в виду обвинения, выдвинутые против четырех иранских граждан в связи с предполагаемым заговором с целью похищения Масиха Алинежада.

«Это не первый раз, когда Соединенные Штаты участвуют в создании подобных голливудских сценариев», — заявил официальный представитель МИД страны Саид Хатибзаде.

Курсор ранее сообщал, что Иран подтвердил переговоры с США об обмене пленными. Иран подтвердил продолжающиеся «переговоры» с Соединенными Штатами о возможном обмене пленными после того, как официальный представитель США заявил, что Вашингтон работает над освобождением своих задержанных граждан.

Также мы писали, что Иран даже без ядерного оружия представляет собой угрозу для Израиля — экс-глава штаба ЦАХАЛа. Иран без ядерного оружия по-прежнему представляет собой центральную угрозу для Израиля, но станет реальной угрозой только в том случае, если он приобретет такое оружие.

Израиль подталкивает США к сохранению санкций Трампа в отношении Ирана. Иерусалим признает, что президент