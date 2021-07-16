Исследование показало разницу в эффективности вакцин от COVID-19 Pfizer и CoronaVac

По результатам исследования, проведенного международной группой ученых, у вакцинированных препаратом от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech вырабатывается в 10 раз больше антител, чем у тех, кто привился китайской вакциной CoronaVac производства компании Sinovac.

Проводившие сравнительный анализ исследователи отмечают, что уровень антител у тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19 препаратом CoronaVac примерно равен или даже ниже, чем у тех, кто переболел.

Об этом сообщает издание South China Morning Post.

С другой стороны это побуждает прибегать к применению третьей дозы вакцины в отношении людей со слабым иммунитетом в следствие хронических заболеваний, а также пожилых людей и других представителей групп риска.

«Разница в концентрации нейтрализующих антител, указанная в нашем исследовании, может означать существенные различия в эффективности вакцин», – отмечают авторы исследования.

По словам ученых, даже средний уровень защиты организма лучше, чем вообще никакой.

«Не допустите, чтобы идеальное стало врагом хорошего», –заявил ведущий исследователь Бенджамин Коулинг.

Он рассказал, что в рамках исследования было изучены анализы крови 1 тыс 422 медицинских работников из больниц Гонконга.

Полученные данные соответствуют данным об эффективности вакцин, которые ранее были указаны производителями. В частности, эффективность вакцины Pfizer/BioNTech составляет 95%, а CoronaVac – 50,7%.

Используя метод «золотого стандарта», известный как PRNT, исследователи обнаружили, что средний уровень антител (267) в подгруппе из 12 человек, получивших вакцину BioNTech, в 10 раз выше, чем у такого же числа людей в подгруппе Sinovac, чей показатель равен 27», – сообщил Коулинг.

Курсор уже сообщал, что в Израиле продолжают фиксировать смертельные случаи среди вакцинированных от COVID-19 граждан.