Исследователи разрабатывают новый показатель здоровья мозга

Новый показатель здоровья мозга, разработанный исследователями из Медицинского центра Университета Раша, может предложить новый подход к выявлению людей с риском проблем с памятью и мышлением.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.

Этот инструмент, названный исследователями «когнитивными часами», позволяет измерить состояние мозга на основе когнитивных способностей. Его можно использовать в будущем для прогнозирования вероятности проблем с памятью и мышлением, которые развиваются с возрастом.

«Болезнь Альцгеймера, которая является наиболее частой причиной деменции, и другие заболевания головного мозга медленно накапливаются с течением времени по мере того, как люди становятся старше. Возраст широко признан основным фактором риска болезни Альцгеймера, но это очень несовершенный предиктор, поскольку не у всех развивается деменция с возрастом», — сказала Патрисия Бойл, доктор философии, профессор отделения поведенческих наук Медицинского колледжа Rush, нейропсихолог в Центре болезни Альцгеймера (RADC) и ведущий автор исследования.

«Наши новые когнитивные часы обеспечивают измерение здоровья мозга, которое говорит нам больше о том, насколько хорошо мозг человека функционирует, чем хорологический возраст. Таким образом, часы могут помочь нам определить, кто подвергается наибольшему риску развития когнитивных нарушений в ближайшие годы», — заявила она.

«У некоторых людей когнитивные способности остаются довольно стабильными с возрастом. Но у других когнитивные способности со временем снижаются медленно, а у третьих наблюдается резкое снижение», — говорит она.

Исследователи полагали, что данные о когнитивных способностях, даже с использованием простого когнитивного скринингового теста, можно использовать, чтобы отличить людей с нормальным когнитивным старением от тех, у кого развиваются проблемы с памятью и мышлением, которые часто связаны со старением.

Этот тезис побудил исследователей Rush взглянуть на данные, которые они получили в результате нескольких долгосрочных исследований, проведенных RADC, включая проект Rush Memory and Aging Project (MAP).

«Мы использовали данные долгосрочного когнитивного тестирования наших участников, чтобы разработать профиль когнитивного старения, который мы называем когнитивными часами. Когнитивные часы отражают общую картину возрастного когнитивного снижения и позволяют нам увидеть, у кого дела идут лучше, чем в среднем, а у кого хуже в данный момент времени. Это помогает нам определить, у кого может быть повышенный риск развития проблем с памятью и мышлением», — сказала Бойл.

Когнитивные часы были впервые разработаны на основе данных 1 057 участников из MAP и ROS, которые начинали без когнитивных нарушений и проходили ежегодную когнитивную оценку на срок до 24 лет.

Когнитивная оценка включала краткий экзамен по психическому состоянию, широко используемый тест когнитивных функций среди пожилых людей, который измеряет ориентацию, внимание, память, язык и зрительно-пространственные навыки. В дополнение к MMSE, подробные оценки также включали структурированный медицинский анамнез, неврологические осмотры и набор нейрокогнитивных тестов.

Исследователи изучили, как когнитивные способности меняются с течением времени с возрастом, используя новый статистический подход для определения типичного профиля когнитивного старения. Используя эти когнитивные часы, исследователи могут оценить когнитивный возраст человека — его положение на часах — в любой момент времени.Когнитивный возраст — показатель здоровья мозга.

«Мы обнаружили, что в среднем когнитивные способности остаются стабильными до когнитивного возраста примерно 80 лет, затем умеренно снижается до 90, а затем снижается более быстро до самой смерти. Кроме того, мы обнаружили, что когнитивный возраст является гораздо лучшим предиктором, чем хронологический возраст деменции, легких когнитивных нарушений и смертности. Это также более тесно связано с другими аспектами здоровья мозга», — сказала Бойл.

Затем исследователи применили часы к независимой выборке из 2 592 участников из CHAP, чтобы подтвердить их точность для прогнозирования таких исходов, как деменция, Альцгеймер, легкие когнитивные нарушения и смертность. Опять же, они обнаружили, что когнитивный возраст был лучшим предиктором этих результатов, чем хронологический возраст.

«По сути, мы использовали когнитивные данные, собранные за многие годы, для создания единой, простой для понимания метрики, которую можно использовать для прогнозирования результатов в отношении здоровья с хорошей точностью», — сказала Бойл.

Этот инструмент может помочь в продвижении исследований старения и может предложить новый инструмент для выявления лиц из группы риска.

