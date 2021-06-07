Из грязи в князи: сборная Канады сенсационно становится чемпионом мира по хоккею (ВИДЕО)

Сборная Канады сенсационно победила на Чемпионате мира по хоккею Фото: IIHF.com

Сборная Канады сенсационно обыграла сборную Финляндии в финале Чемпионата мира по хоккею.

Примечательно, что начало турнира для сборной Канады впервые за последние 84 года ознаменовалось тремя поражениями подряд.

Так, в третьем туре группового этапа сборная Канады уступила сборной Германии со счетом 1:3, а до этого канадцы проиграли сборным Латвии 0:2 и США 1:5.

Однако после канадцы активизировали и одержали несколько побед над сборными Казахстана, Италии и другими соперниками в группе. Это позволило сборной Канады с 4-ого места пробиться в плей-офф и одержать сенсационные победы над сборными России 2:1 и США 4:2.

В финальном матче сборная Канады встретилась с одним из фаворитов турнира – сборной Финляндии. Без основных игроков в составе сборная Канады сумела завершить матч в свою пользу со счетом 2:3.

Основное время матча завершилось вничью — 2:2. У финнов отличились Микаэль Руохомаа и Питер Линдбом, а у канадцев — Макс Комтуа и Адам Хенрик.

В овертайме победную шайбу у Канады забросил Ник Пол.

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