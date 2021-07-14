Из-за коронавируса люди убегают из больших городов — ученые

Ученые из Стэнфордского университета заявили, что «наиболее активная миграция» наблюдается в центральных и густонаселенных районах крупных городов.

Ученые из Стэнфордского университета сообщили, что из-за пандемии коронавируса люди мигрируют из больших городов. Так, исследователи Николас Блум и Арджун Рамани проанализировали рынок недвижимости США. Согласно данным S & P Global, цены на жилье в апреле выросли на 14,6%. При чем самые высокие цены оказались в пригородах, а не в центрах городов.

Об этом сообщает The Economist.

Сообщается, что люди переезжают к менее густонаселенным территориям. Сообщается, что в густонаселенных районах городов, сотрудники имеют куда меньше возможностей работать в удаленном режиме.

При этом большое количество американцев, утечка людей из больших городов незначительная. Многие эксперты прогнозировали, что люди будут массово сбегать из мегаполисов, однако этого не произошло.

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