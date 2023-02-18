Кактусы начали захватывать горные склоны Швейцарских Альп: с чем это связано

Жители швейцарского кантона Вале привыкли наблюдать зимой на склонах гор снежный покров, а летом любоваться цветами эдельвейсов. Но из-за глобального потепления они все чаще начали встречать там инвазивные виды растений, которые начали колонизацию склонов.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Кактусы, относящиеся к роду Опунция, согласно данным местных властей, уже захватили около 30 процентов низкого растительного покрова и они могут создать угрозу биоразнообразию, посягая на природные заповедники.

Биологи рассказали, что кактусы присутствуют в местной природе как минимум с конца XIX века, когда их завезли из Северной Америки. Но до последнего времени их распространение сдерживала холодная погода зимой. Но из-за глобального потепления некоторые виды распространились по солнечным склонам на высоте до 700 м над уровнем моря и начинают вытеснять другую растительность.

Плюс ко всему, с кактусами очень сложно бороться, они продолжают размножаться даже если их рубят под корень и выдергивают из земли.

«Курсор» писал ранее, что ледники в горах Швейцарии пережили сильнейшее таяние за всю историю наблюдений из-за периодов сильной жары. Ученые зафиксировали наибольшую скорость таяния с момента начала регистрации более века назад.

Еще мы писали, что на Алечском леднике, расположенном на южном склоне Бернских Альп в Швейцарии, найдены обломки самолета, который разбился 54 года назад.