Канадские ученые разработали «калькулятор смерти»

Канадские ученые заявили, что они стремились разработать и проверить модель риска смерти для пожилых людей с различными потребностями в уходе на дому, используя информацию.

Новая разработка ученых получила название , предоставляемую самими собой — «Оценка риска для поддержки: прогнозы для пожилых людей в сообществе» (Risk Evaluation for Support: Predictions for Elder-Life in the Community Tool / RESPECT).

Результаты исследования опубликовало научное издание Canadian Medical Association Journal.

Ученые изучили производную группу, в которую вошли взрослые, проживающие в Онтарио, Канада, в возрасте 50 лет и старше с как минимум 1 записью Инструмента оценки жильцов для ухода на дому (RAI-HC) в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2012 года. Затем они разработали модель риска смертности.

«Первичным результатом была летальность через 6 месяцев после оценки RAI-HC. Мы использовали регрессию пропорциональных рисков с надежными стандартными ошибками для учета кластеризации по отдельности. Мы проверили этот алгоритм для второй группы человек, которые нуждаются в уходе на дому, которые оценивались в период с 1 января по 31 декабря 2013 года. Мы использовали кривые выживаемости Каплана-Мейера, чтобы оценить наблюдаемый риск смерти через 6 месяцев для оценки калибровки и медианы выживания», — заявили ученые.

Ученые, используя свою методику смогли идентифицировать в общей сложности 122 823 случая смерти в течение 6 месяцев после оценки RAI-HC в группе деривации. Среднее значение прогнозируемого шестимесячного риска смертности составляло 10,8% (95% доверительный интервал [ДИ] 10,7–10,8%) и варьировалось от 1,54% (95% доверительный интервал 1,53–1,54%) в самом низком до 98,1%-98,2% (95% доверительный интервал) в группе высокого риска. Расчетная медиана выживаемости варьировалась от 28 дней (от 11 до 84 дней в 25-м и 75-м процентилях) в группе самого высокого риска до более 8 лет (от 1925 до 3420 дней) в группе самого низкого риска.

По словам ученых, инструмент прогнозирования риска смертности RESPECT, в котором используется легкодоступная информация, может улучшить определение потребностей в паллиативной помощи и уходе в конце жизни у разнообразного пожилого взрослого населения, получающего помощь на дому.

Большинство людей в странах с высоким уровнем дохода умирают по причинам, имеющим прогрессивную, предсказуемую траекторию спада жизни. Три главных причины смерти в Канаде — приходится 55% всех смертей — был рак, болезни сердца и инсульт. Другие основные причины смерти, такие как деменция и хронические заболевания нижних дыхательных путей, также имеют общие признаки и симптомы старения, характерные для хронических заболеваний, включая ухудшение физических и когнитивных функций, а также повышенную потребность в помощи.

«Наша основная цель заключалась в разработке и проверке модели для прогнозирования риска смертности среди населения в целом проживающих в сообществах взрослых с раком и без него, охватывающего период действия для планирования конца жизни (от 5 лет до неминуемой смерти). Переменные, включенные в нашу модель прогнозирования — Оценка риска для поддержки: прогнозы для пожилых людей в сообществе (RESPECT) — были предварительно определены, чтобы включать воздействия, о которых пациенты и их опекуны, включая членов семьи, могли бы сообщить сами», — заявили ученые.

«В нашу исходную группу вошли 435 009 пожилых людей, проживающих в общинах, которые пользовались услугами по уходу на дому в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2012 года. За этот период для этих взрослых было проведено 1 160 429 оценок RAI-HC (включая 4 122 086 человеко-лет [PYs] последующего наблюдения). Количество оценок RAI-HC на взрослого варьировалось от 1 до 25 со средним значением 2 (межквартильный размах [IQR] 1–3). Из них 103 681 взрослый (23,8% когорты деривации) умер в течение 6 месяцев после оценки RAI-HC», — говорится в исследовании.

«Наша временная когорта валидации включала 195 951 оценку RAI-HC, которые были завершены в период с 1 января по 31 декабря 2013 года, и представляли 139 388 пользователей услуг по уходу на дому и 371 567 PY, прошедших последующее наблюдение. Количество оценок на взрослого варьировалось от 1 до 11 со средним значением 1 (IQR 1-2). Из этих пользователей домашнего ухода 20 015 (14,4%) умерли в течение 6 месяцев после обследования», — говорится в исследовании.

Средний возраст (SD) в нашей общей группе на момент оценки RAI-HC составлял 79,7 (10,5) лет, и большинство из них составляли женщины (65,0%). Среди зарегистрированных сопутствующих заболеваний гипертензия была наиболее распространенным состоянием (60,8%), за ней следовали ишемическая болезнь сердца (26,8%) и болезнь Альцгеймера или другие виды деменции (23,5%). Другие заболевания, включенные в алгоритм (например, инсульт в анамнезе, застойная сердечная недостаточность, рассеянный склероз, паркинсонизм, рак, хроническая обструктивная болезнь легких и почечная недостаточность) имели распространенность менее 20%.

Значительная часть населения (78,3%) нуждалась в обширной помощи в выполнении обычной домашней работы, в приготовлении еды и использовании телефона (то есть в задачах, связанных с IADL). Большинство (55,2%) не испытывали трудностей в поддержании своей гигиены, пользовании туалетом, передвижению или приеме пищи (т.е. при выполнении задач, связанных с ADL).

Только 1,3% из тех, кто получил помощь, имели прогноз, что им осталось жить менее 6 месяцев. Тем не менее, многие сообщили об ухудшении способности выполнять ADL (45,9%), когнитивных навыков (18,9%) и симптомах нестабильности здоровья, о чем свидетельствует отек (27,1%) или одышка (26,4%) за последние 3 дня.

Как и многие модели прогнозирования, RESPECT менее хорошо откалиброван на крайних точках распределения. В частности, ученые выяснили, что RESPECT переоценивает риск смерти пациентов из трех основных групп рисков. Неточность может отражать отсутствие других потенциально влиятельных предикторов (например, типа рака и информации о стадии) или эффектов взаимодействия в разработанной модели.

Ученые заявили, что RESPECT может послужить спусковым крючком для всесторонней оценки потребностей в паллиативной помощи после завершения каждой оценки RAI-HC.

Ученые отметили, что их модель предоставляет полезную информацию о выживаемости, которая может сообщить, когда следует начинать паллиативную помощь. Ее можно легко внедрить на уровне системы здравоохранения в качестве инструмента планирования помощи и на уровне пациента в качестве средства информирования о рисках.

Ранее Курсор писал, что глобальное потепление является причиной каждой третьей смерти, связанной с жарой. По новым оценкам, наиболее пострадавшие регионы — Центральная и Южная Америка и Юго-Восточная Азия.

В ВОЗ заявили, что слишком длинный рабочий день увеличивает риск преждевременной смерти.

Курсор сообщал, что найден способ заблаговременно предсказать риск смерти.