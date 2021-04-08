Канадские ученые создали полностью разлагающийся пластик из рыбных отходов

Исследовали в Канаде создали экопластик из голов, костей и чешуй рыб.

По словам исследователей, новый вид пластика способен заменить материалы, которые производятся нефтепромышленности. Об этом сообщает EurekAlert.

«Разработка полиуретана началась с изучения жиров атлантического лосося. Мы выяснили, что материал способен легко разлагаться, поэтому надеемся, что он сможет удовлетворить потребность в экологически чистом пластике. С «рыбьего» полиуретана можно будет создавать одежду», – отметил автор исследования Франческа Кертон.

Исследователи превратили жир лосося в полиуретановый полимер с молекулами и азотными аминами.

Результаты работы будут представлены на весеннем собрании Американского химического общества.

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