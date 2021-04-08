Канадские ученые создали полностью разлагающийся пластик из рыбных отходов

По словам исследователей, новый вид пластика способен заменить материалы, которые производятся нефтепромышленности. Об этом сообщает EurekAlert.
«Разработка полиуретана началась с изучения жиров атлантического лосося. Мы выяснили, что материал способен легко разлагаться, поэтому надеемся, что он сможет удовлетворить потребность в экологически чистом пластике. С «рыбьего» полиуретана можно будет создавать одежду», – отметил автор исследования Франческа Кертон.
Исследователи превратили жир лосося в полиуретановый полимер с молекулами и азотными аминами.
Результаты работы будут представлены на весеннем собрании Американского химического общества.
Ранее Курсор сообщал, что в США изобрели биопластик, который разлагается за несколько месяцев.
Дайверы спасли маленького осьминога от смерти в пластиковом стакане.
Ученые нашли способ перерабатывать одноразовую пластиковую тару с помощью бактерии.