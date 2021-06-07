Колумбия модернизирует полицию после жесткой критики

Полиция Колумбии в последнее время подвергается массовой критике за нарушение прав человека.

Президент Колумбии Иван Дуке объявил о планах «модернизировать» полицейские силы страны, включая обеспечение обучения правам человека и усиление надзора за офицерами, поскольку его правительство подвергается критике за применение силы против протестующих.

Об этом сообщает Al Jazeera

Антиправительственные демонстрации проходят по всей Колумбии с конца апреля, когда тысячи людей вышли на улицы против ныне отмененного предложения о налоговой реформе, которое, по мнению критиков, нанесет непропорциональный ущерб среднему и рабочему классу.

Продолжаются массовые митинги, протестующие расширили список своих требований, включив, среди прочего, реформы в области здравоохранения и образования — в то время как насилие усилилось, особенно в городе Кали, эпицентре протестов.

Точное число погибших, связанных с протестами, остается спорным, но правозащитные группы говорят, что силы безопасности убили десятки людей. Генеральная прокуратура заявляет, что 20 смертей напрямую связаны с демонстрациями.

Во время церемонии празднования повышения по службе в воскресенье Дуке сказал, что его правительство попросит Конгресс одобрить создание управления по правам человека в полиции, которое будет обращаться за международной помощью по вопросам политики, и нового управления образования для подготовки офицеров.