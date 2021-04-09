Компания Илона Маска научила обезьяну играть в видеоигры силой мысли (ВИДЕО)

В феврале основатель компаний Tesla, SpaceX и Neuralink Илон Маск сообщил об удачном эксперименте по вживлению чипа в мозг обезьяны, позволяющего воссоздать в голове виртуальный интерфейс.

Сотрудники компании опубликовали видео, на котором обезьяна играет в простенькую игру Pong.

В частности, 9-летняя макака по имени Пейдж была специально обучена играть в Pong при помощи вживленного чипа Neuralink.

В качестве поощрения за участие в эксперименте и стимуляции интереса к игре животное получало банановый смузи.

В то время как обезьяна играла, вживленный чип записывал активность нейронов в ее голове и передавал эту информацию на компьютер.

При помощи специального алгоритма данные анализировались и происходил процесс обучения предсказывать движения рук животного.

После того как чип модернизировали в соответствии с полученной информацией, джойстик, при помощи которого обезьяна управляла действиями в игре, отключили.

Животное продолжало двигать контроллер, однако управляло действиями в игре уже исключительно при помощи сигналов мозга.

Позднее джойстик убрали совсем, чтобы обезьяна могла продолжать играть в игру уже без помощи рук.

По словам Илона Маска, его стартап предоставит парализованным людям возможность управлять смартфоном и другими гаджетами.

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Аpple станет углеродно-нейтральной компанией. Apple является частично углеродно-нейтральной уже сейчас. К 2030 году же она намерена достичь того, что ни одно устройство, выпущенное ей, не будет оказывать влияния на климат, как в процессе производства, так и в процессе утилизации.

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