Компания из США научилась делать полезную соль

Американская компания MicroSalt усовершенствовала формулу соли, уменьшив при этом содержание натрия на 50%.

В компании заявляют, что разработанный ими продукт в разы более полезен, чем обыкновенная поваренная соль.

Об этом сообщает издание The Spoon.

Свой продукт в компании MicroSalt представляют как частицы, покрытые наноразмерными кристаллами соли.

В соль добавлен мальтодекстрин, который выступает в качестве транспортной молекулы для доставки мельчайших частичек соли, которые сразу же растворяются по причине крайне малого размера, однако при этом продукт сохраняет привычный, насыщенный вкус соли.

Усовершенствованная соль в 100 раз меньше кристаллов обычной соли и не требует такого количества для того, чтобы почувствовать вкус.

В перспективе разработчики хотят уменьшить содержание натрия в своем продукте на 80%.

В компании отмечают, что их продукт на порядок лучше, чем аналогичная соль с понижением содержанием натрия, но в которой содержится хлорид калия, являющийся по сути той же самой солью.

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