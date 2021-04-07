Король Иордании выступил перед народом и заявил об окончании кризиса

Король Иордании заявил, что политический кризис, спровоцированный предполагаемым заговором с участием его сводного брата принца Хамзы, закончился.

Король Иордании Абдулла нарушил молчание. Монарх заявил, что худший политический кризис за последние десятилетия, спровоцированный предполагаемым заговором с участием его сводного брата принца Хамзы, закончился, пишет Times of Israel.

«Уверяю вас, что мятеж пресечен в корне», — сказано в обращении Абдуллы, зачитанном от его имени по государственному телевидению.

«Вызов этих последних дней был не самым опасным для стабильности страны, но он был самым болезненным для меня», — отметил король.

«Ничто не может сравниться с шоком, болью и гневом, которые я чувствовал как брат, глава семьи Хашимитов и как лидер народа».

Король также добавил, что принц Хамза «на данный момент находится со своей семьей во дворце под защитой. По словам монарха, принц обязался перед семьей следовать по пути своих родителей, бабушек и дедушек, быть верным их посланию и проявлять интерес к Иордания, ее конституция и законы превыше всего.

Ранее Курсор писал, что министр иностранных дел Иордании рассказал детали обвинений в сторону принца Хусейна. Так, Айман Сафади заявил, что бывший наследный принц Хамза бин Хусейн контактировал с «иностранными элементами» и планировал предпринять шаги, которые дестабилизируют Иорданию.

Неподтвержденная запись раскрывает новые подробности событий в Иордании. Проникшая в сеть неофициальная запись раскрывает подробности разговора между принцем Хусейном и, вероятно, генералом Хунейти.

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