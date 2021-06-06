Крупнейший аукцион впервые выставит на продажу образцы цифрового искусства (ВИДЕО)

Аукционный дом Sothesbyʼs проведет первые в своей истории торги цифровыми предметами искусства, созданными на основе NFT-токенов.

Отмечается, что аукцион будет проходить вплоть до 10 июня, после чего участники, сделавшие максимальные ставки, станут цифровыми обладателями выставленных на продажу лотов.

Об этом сообщает портал Медуза.

На продажу планируется выставить 27 работ различных художников, в частности, одну из первых известных цифровых работ на основе блокчейна Квант нью-йоркского художника Кевина Маккоя.

Его работа представляет собой простую анимацию в форме правильного восьмиугольника, сделанную еще в мае 2014 года.

На аукцион также будет выставлена работа Мэтта Хола Криптопанк № 7523, представляющая собой 10 тыс уникальных пиксельных изображений.

Аукцион Sothesbyʼs стартовал на фоне массового сокращения как количества продаж, так и общего оборота на NFT-рынке.

Издания, специализирующиеся на обзоре и анализе рынка криптовалют сообщают, что созданный NFT-пузырь уже лопнул.

В сравнении с неделей пиковых продаж за последнюю неделю произошло сокращение спроса на NFT-токены на 90%.

Ранее Курсор сообщал, что в России на аукционе продают сделанный из зубов портрет Путина.

На международном аукционе Christie’s впервые выставили на продажу произведение цифрового искусства.

Художник из Британии выставил на продажу мусорный пакет.