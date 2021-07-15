Культовая американская певица выступила с обвинениями в адрес своего отца

В ходе выступления в суде Бритни Спирс потребовала провести расследование в отношении злоупотребления опекунскими полномочиями со стороны своего отца.

Об этом сообщает US Weekly.

«Я хочу обвинить своего отца в злоупотреблении опекунством. Это опекунство позволило отцу погубить мою жизнь. И если это не насилие, то тогда я не знаю, что такое насилие в вашем понимании. В какой-то момент я думала, что они пытаются убить меня», – заявила певица.

По ее словам, она не знала о том, что имеет право обжаловать решение о передаче опекунства своему отцу.

«Прошу прощения за свое невежество, но я этого не знала. То, что я пережила смущает и деморализует, и это главная причина, почему я не говорила открыто. Я не верила, что мне поверят», – подчеркнула Бритни Спирс.

Суд также предоставил певице право самостоятельно выбрать себе адвоката вместо подавшего в отставку постоянного защитника поп-звезды Сэма Ингхема.

Новым адвокатом, представляющим интересы Бритни Спирс по делу об опекунстве стал Мэттью Розенгарт.

Он заявил, что намерен добиваться отмены решения об опекунстве над певицей.

Курсор уже сообщал, что культовая американская певица жестко ответила на критику своего фото.