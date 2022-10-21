Ликвидация иранских инструкторов по дронам в Украине: первые подробности

10 иранцев, которые обучали российских солдат, были убиты украинскими ударами в российско-украинской войне на прошлой неделе, сообщил в пятницу украинский чиновник.

Сообщение появилось после того, как американские и украинские официальные лица предупредили, что иранцы обучают россиян использовать иранские беспилотники в Крыму.

Украинский национальный центр сопротивления заявил в среду, что иранские инструкторы наблюдают за тем, как российские силы запускают беспилотники-камикадзе с аннексированной украинской территории.

«Россияне вывезли иранских инструкторов на территорию временно оккупированной Херсонской области и Крыма для запуска беспилотников-камикадзе «Шахед-136», — заявили в ведомстве со ссылкой на украинское подполье. — Они учат россиян пользоваться дронами-камикадзе и напрямую отслеживают запуски дронов по украинским гражданским объектам, включая удары по Николаеву и Одессе».

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил в четверг, что «иранцы находились в Украине, чтобы помочь рф в операциях с беспилотниками».

«Мы по-прежнему считаем, что Иран причастен к экспорту террора не только в регион Ближнего Востока, но теперь и в Украину», — сказал Райдер.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил в четверг на брифинге для прессы, что иранские инструкторы работают в Крыму.

Представитель ВВС ВСУ заявил в пятницу, что Украине удалось сбить 85% иранских беспилотников-камикадзе, запущенных россией, сообщает Укринформ.

Ранее наш сайт информировал, что завтра в Иерусалиме пройдет митинг против решения не предоставлять Украине системы ПВО.

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