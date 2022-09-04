Медведев в соцсети обозвал канцлера ФРГ «дяденькой», а Гемранию — «врагом»

Реакция медведева появилась после слов Олафа Шольца, который заявил, что россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей.

Германия стала врагом россии*, объявив ей гибридную войну.

Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель главы совета безопасности россии дмитрий медведев.

Так, он обвинил ФРГ, в том, что та стала «недружественной», «ввела санкции против всей экономики России и ее граждан» и «отправляет в Украину вооружение».

Соответствующая реакция медведева появилась после слов канцлера Германии Олафа Шольца, который заявил, что россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей.

По мнению замглавы совбеза рф, Германия стала действовать «как враг россии».

«И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом. Прямо как в детском анекдоте: «И они ещё ругаются, что я ковырялся в носу…» — написал медведев.

Как сообщал Курсор, российской федерации уже недостаточно отказа Украины от членства в НАТО для окончания «военной спецоперации» в Украине. Об этом в интервью французскому телеканалу LCI заявил заместитель главы совета безопасности россии Дмитрий Медведев.

«Отказ от участия в Североатлантическом альянсе — это сейчас необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира», — сказал Медведев. По его словам, теперь россия требует выработать для нее гарантии безопасности. «Вот как только гарантии будут выработаны, положены в договор, скрепленный всеми сторонами, это будет уже достаточным условием для того, чтобы прекратить «операцию», конечно, при достижении ее целей», — уточнил Медведев. Ранее, в марте, официальный представитель мид россии мария захарова заявила, что «спецоперация» в Украине идет по плану. При этом, по ее словам, целью плана рф не была оккупация Украины, ее уничтожение или свержение ее правительства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!