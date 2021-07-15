Миллиардер Брэнсон заявил о планах по строительству гостиницы на Луне

Британский миллиардер и глава компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон, совершивший первый частный полет в космос, заявил о том, что планирует построить гостиницу на Луне.

Брэнсон подчеркнул, что строительство туристического объекта на Луне является его давней мечтой.

Об этом сообщает Daily Mail.

«Построим ли мы однажды отель на Луне, о чем я всегда мечтал, или оставим это моим детям — посмотрим. Но это еще одна мечта, которую, если у меня будет время, я с удовольствием осуществлю в один прекрасный день», – заявил Брэнсон.

Миллиардер также поделился планами по созданию космического туристического флота, что позволит существенно снизить стоимость полетов в космос, которая в данный момент составляет не менее 250 тыс долларов.

«Может быть, однажды, когда у нас будет 20 космических кораблей, для меня снова найдется место — например, на мое 90-летие. Но посмотрим, как пойдет. Я почти вернулся на Землю, но не совсем. Это была мечта всей жизни. Мечты нечасто превращаются в реальность», – подчеркнул Брэнсон.

Курсор уже сообщал, что вслед за Брэнсоном появились сотни желающих отправиться в космос.

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