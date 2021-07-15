Мощное наводнение в Германии: есть погибшие и пропавшие без вести

Немецкая метеорологическая служба предупреждает, что в четверг и пятницу на юго-западе Германии, в верховьях немецкого Рейна, ожидаются сильные дожди.

В четверг девять человек погибли, многие пропали без вести, так как наводнение в Западной Германии привело к обрушению по меньшей мере шести домов, в результате чего число погибших за два дня сильных штормов достигло шести.

Полиция заявила, что четыре человека погибли и 70 пропали без вести в районе винодельческого центра Арвайлер, к югу от Бонна, после того, как река Ар, впадающая в Рейн, вышла из берегов и обрушила дома.

Около 50 человек застряли на крышах, и еще больше домов оказались под угрозой обрушения.

At least six people have died and 30 are missing in #Germany after heavy #flooding turned streams and streets into raging torrents, sweeping away cars and causing some buildings to collapse. pic.twitter.com/HbQQIBMr1A — Smriti Sharma (@SmritiS24856750) July 15, 2021

Ein Video aus der #Eifel

Mehr als 30 Menschen werden u.a. nach Hauseinstuerzen vermisst. Ich will nicht wieder auf der #Klimakrise rumreiten, aber wir muessen uns drauf einstellen, dass wir dies in den naechsten Jahrzehnten(!) haeufiger sehen werden!pic.twitter.com/9Ob29JRQUq — Sascha (潘賞世) Pallenberg (@sascha_p) July 15, 2021

Один местный житель бежал в безопасное место после того, как в 02:00 (00:00 по Гринвичу) было объявлено о наводнении.

«Я никогда не сталкивался с катастрофой, когда река выходила из берегов за такой короткий промежуток времени», — сказал телеканалу SWR 63-летний мужчина, имя которого не разглашается.

Four dead and 30 missing after houses collapse during severe floods in Germanyhttps://t.co/DYntDXH7wr. thinking of our German friends today #germany pic.twitter.com/OaxkM2B7KB — Richard Platts FCILT FIFP (@MrHeavylift) July 15, 2021

Представитель полиции в Кобленце сказал, что пожарные и спасатели задействованы в оказании помощи пострадавшим и доставить людей в безопасное место.

«У нас пока нет очень точной картины, потому что спасательные работы продолжаются», — сказал пресс-секретарь.

Малу Драйер, премьер штата Рейнланд-Пфальц, где проживает Арвайлер, сказала, что регион сильно пострадал от наводнения.

«Это катастрофа! Есть мертвые, пропавшие без вести, и многие люди все еще находятся в опасности. Все наши службы экстренной помощи работают круглосуточно и рискуют своими жизнями. Я выражаю соболезнования жертвам этого наводнения», — сказала Дрейер.

Полиция сообщила, что в среду два пожарных погибли в регионе Зауэрланд в соседнем штате Северный Рейн-Вестфалия. Информационное агентство DPA сообщило, что один из них утонул, а второй упал в обморок после спасательной операции.

Государственный премьер Армин Лашет, консервативный кандидат, сменивший Ангелу Меркель на посту канцлера на всеобщих выборах в сентябре, должен был в четверг утром посетить город Хаген, который также пострадал от наводнения. Были нарушены железнодорожные и автомобильные перевозки, приостановлено судоходство по частям Рейна, важной торговой артерии.

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Курсор уже сообщал, что в Японии из-за масштабного наводнения готовятся эвакуировать сотни тысяч людей.

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