Мощный торнадо обрушился на жилой район в Канаде

В Канаде мощный торнадо разрушил жилой район в городе Барри в районе озера Онтарио.

Отмечается, что торнадо разрушил и повредил десятки домов. Ранения получили 8 человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает телеканал CTV.

Сотрудники пожарной службы сообщили, что проводили поиски тех, кто возможно оказался под завалами, в каждом доме.

По словам городских властей, торнадо повредил не менее 20 домов и не менее четырех оказались полностью разрушены.

Ураган бушевал не больше 15 минут, однако успел нанести серьезные повреждения и оставить без электроснабжения тысячи людей.

«К сожалению, местами это выглядит очень похоже на зону боевых действий», – заявил представитель местной полиции.

Торнадо, тем более такой силы, являются совершенно несвойственным явлением для этого региона Канады, однако вследствие изменений климата, они происходят здесь все чащей и чаше.

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