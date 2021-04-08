Музыкальная группа Radiohead выпустит серию своих концертов на YouTube

Известная музыкальная группа Radiohead собирается показать поклонникам несколько своих концертов на YouTube. Речь идет о трансляциях, которые будут происходить из архива Radiohead Public Library. Сообщается, что первое выступление будет показано уже 9 апреля текущего года.

Так, Radiohead покажет на своем YouTube-канале выступление, состоявшееся на площадке 93 Feet East в Лондоне в 2008 году.

На своем аккаунте в социальной сети Instagram группа написала, что они нашли «несколько концертов из жизни», к которой очень хочется вернуться. Наука и вакцинация, очевидный намек на карантин, помогут сделать это уже в скором времени.

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Сообщается, что архивные концерты Radiohead будут выходить строго по пятницам. Всего их будет семь.

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