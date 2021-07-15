Ученые обнаружили на дне океана вещества инопланетного происхождения

Такие образцы, как уверяют эксперты, невозможно встретить на планете Земля.
Об этом сообщает журнал Science.
По словам ученые, находка говорит о том, что время от времени внеземные вещества из космоса достигают поверхности планеты Земля. Речь идет об элементах, которые выбрасываются при слиянии нейтронных звезд. Также они могут выбрасываться в космическое пространство во время взрывов сверхновых.
По словам ученых, найденные на дне океана вещества, находятся там уже продолжительное время. Они попали на Землю из-за масштабного происшествия где-то за сотни световых лет в космосе. Возможно, что речь идет о сверхновой звезде, которая взорвалась.
Ранее Курсор писал, что в музее Лондона покажут осколки древнейшего метеорита. По оценкам экспертов, возраст осколка метеорита составляет не менее 4,6 млрд лет. Это крупнейший из найденных фрагментов.
Также мы сообщали, что в NASA показали мощную вспышку на Солнце. Ученые сообщают, что выброс плазмы никак не повлиял на Землю. Тем не менее, выброс плазмы из короны Солнца способен вызывать северные сияния, а также может влиять на работу спутниковых аппаратов.