Ученые обнаружили на дне океана вещества инопланетного происхождения

Ученые обнаружили на дне океана вещества, которые имеют инопланетное происхождение. Так, эксперты из международной группы, которую возглавив австралийский физик Антон Валлнер, обнаружили на морском дне следы изотопов железа и плутония.

Такие образцы, как уверяют эксперты, невозможно встретить на планете Земля.

Об этом сообщает журнал Science.

По словам ученые, находка говорит о том, что время от времени внеземные вещества из космоса достигают поверхности планеты Земля. Речь идет об элементах, которые выбрасываются при слиянии нейтронных звезд. Также они могут выбрасываться в космическое пространство во время взрывов сверхновых.

По словам ученых, найденные на дне океана вещества, находятся там уже продолжительное время. Они попали на Землю из-за масштабного происшествия где-то за сотни световых лет в космосе. Возможно, что речь идет о сверхновой звезде, которая взорвалась.

Ранее Курсор писал, что в музее Лондона покажут осколки древнейшего метеорита. По оценкам экспертов, возраст осколка метеорита составляет не менее 4,6 млрд лет. Это крупнейший из найденных фрагментов.

Также мы сообщали, что в NASA показали мощную вспышку на Солнце. Ученые сообщают, что выброс плазмы никак не повлиял на Землю. Тем не менее, выброс плазмы из короны Солнца способен вызывать северные сияния, а также может влиять на работу спутниковых аппаратов.