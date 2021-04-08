На нефтеперерабатывающем заводе в Мексике произошло несколько мощных взрывов (ВИДЕО)

Не менее 6 мощных взрывов произошло на территории НПЗ Ласаро-Карденас-дель-Рио государственной компании Pemex на востоке Мексики.

Отмечается, что в результате взрывов на предприятии начался пожар. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что первый взрыв произошел в районе 16:50 по местному времени (00:50 четверга, 8 апреля по Израилю).

В течение следующих 45 минут произошло еще 5 взрывов.

Se registra un fuerte incendio al interior de la refinería General Lázaro Cárdenas del Río de Pemex en Minatitlán, Veracruz. El director de Protección Civil de Minatitlán, confirmó que hasta el momento no hay lesionados por este hecho.#PrimeraLínea pic.twitter.com/BBBQwhbHP7 — Primera Línea Mx (@esprimeralinea) April 8, 2021

В тушении пожара принимали участие сотрудники предприятия, работники местной и федеральной спасательных служб.

#NACIONAL | Así se vio el incendio en la refinería General Lázaro Cárdenas del Río en Minatitlán, Veracruz. pic.twitter.com/QEHh2FZKW3 — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) April 8, 2021

В компании сообщили, что в результате взрывов и последующего пожара пострадали 7 человек. Пятеро из них сотрудники спасательной службы и двое служащие предприятия.

Se registra un fuerte incendio al interior de la refinería General Lázaro Cárdenas del Río de @Pemex en #Minatitlán, Veracruz. pic.twitter.com/pUOzNVj3DJ — Citlali Piña (@citlalinoticias) April 8, 2021

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