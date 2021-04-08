На нефтеперерабатывающем заводе в Мексике произошло несколько мощных взрывов (ВИДЕО)

08:50, 08 апреля 2021
Мировые новости, Происшествия
Взрыв на НПЗ в Мексике фото
Взрыв на НПЗ в Мексике
Фото: twitter.com/JornadaEdomex

Не менее 6 мощных взрывов произошло на территории НПЗ Ласаро-Карденас-дель-Рио государственной компании Pemex на востоке Мексики.

Отмечается, что в результате взрывов на  предприятии начался пожар. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что первый взрыв произошел в районе 16:50 по местному времени (00:50 четверга, 8 апреля по Израилю).

В течение следующих 45 минут произошло еще 5 взрывов.

В тушении пожара принимали участие сотрудники предприятия, работники местной и федеральной спасательных служб.

В компании сообщили, что в результате взрывов и последующего пожара пострадали 7 человек. Пятеро из них сотрудники спасательной службы и двое служащие предприятия.

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Автор материала:
Алекс Федоткин

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