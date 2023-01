Найден самый древний среди известных рунический камней

В Норвегии археологи из Музея истории культуры в Осло обнаружили самый старый из известных рунических камней.

Об этом сообщает KHM.

Руны впервые начали появляться во 2 веке нашей эры, вплоть до эпохи викингов и позднего средневековья. Руны обычно заменялись латинским алфавитом, когда скандинавы подверглись христианизации около 700 г. н.э. в Центральной Европе и 1100 г. н.э. в Северной Европе.

В Скандинавии сохранилось несколько тысяч камней с руническими надписями эпохи викингов, а в Норвегии найдено около 30 рунических камней железного века. Ранние рунические надписи возникли в Скандинавии в результате контакта с другими культурами.

Открытие было сделано в 2021 году, когда исследователи проводили раскопки древнего могильника возле озера Тирифьорден в Норвегии. Результаты открытия стали известны только сейчас.

