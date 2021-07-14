NASA запускает конкурс предпринимателей 2021

Управление научной миссии агентства NASA ищет новые идеи, которые сосредоточены на приоритетных областях для коммерческого сектора.

NASA проводит Конкурс предпринимателей — 2021 Entrepreneurs Challenge — чтобы стимулировать развитие инноваций и разработку новых технологий, но при этом минимизировать затраты во время поиска идей.

«NASA полагается на инновационные технологии для достижения наших важнейших научных целей», — сказала Николь Рэйл, и.о. главного технолога по науке в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

По словам Рэйл, современные новаторские идеи позволяют реализовать любые передовые исследования завтрашнего дня. Она добавила, что NASA будет спонсировать и поддерживать развитие таких технологий на каждом этапе этого процесса.

Участникам конкурса предлагается выбрать следующие области научных технологий:

Возможности малых спутников для науки.

Сенсорные технологии на основе метаматериалов.

Технологи обработки образцов/проб для обнаружения биомаркеров в сильно разбавленных образцах.

Управление научной миссии заявило, что финалисты получат до 90 000 долларов, которые будут разделены на две части.

NASA также планирует привлечь финалистов к участию в других мероприятиях, которые реализуются в рамках Программы инновационных исследований малого бизнеса.

В агентстве отметили, что конкурс будет состоять из двух этапов. На первом этапе участкини должны представить официальный технический документ на пяти страницах, в котором в общих чертах будут описаны возможности, предлагаемые их идеей, и ее актуальность для конкретной области технологий, которая была выбрана. Жюри NASA отберет до 20 лучших идей, авторы которых пройдут дальше во второй раунд. При этом, участники, которые пройдут в следующий раунд, получат по 10 000 долларов каждый.

Компании, прошедшие во второй раунд, должны будут разработать свои концепции в подробные заявки. Участникам нужно будет подготовить и представить более подробный технический документ. Они будут участвовать в мероприятии Virtual Pitch Event.

Жюри NASA оценят участников и их идеи, изучив официальные документы и просмотрев презентаций. Фирмы венчурного капитала, которые заинтересованные в представленных областях, получат приглашение на мероприятие Virtual Pitch Event. По завершении мероприятия жюри выберет 10 команд, которые набрали наибольшее количество очков. Каждая команда из ТОП-10 получит по 80 000 долларов..

Больше о конкурсе предпринимателей и как подать заявку можно узнать по ссылке: https://nasa-science-challenge.com

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